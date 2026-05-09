В первом квартале года в Россию въехали более 5,6 тысячи украинцев
Свыше 5,6 тысячи граждан Украины пересекли границу России в первом квартале текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
Отмечается, что в РФ въехал 5641 украинец. Из них 5393 гражданина совершали частные визиты, 168 человек прибыли в Россию в деловых целях, 20 - в качестве туристов, шесть граждан - транзитом.
Кроме того, 17 украинцев назвали целью визита учебу, 35 - работу. Известно, что два гражданина прибыли в РФ в качестве обслуживающего персонала транспортных средств.
Ранее МВД сообщило, что за последние три года более 92 тысяч украинцев обратились с заявлениями о предоставлении временного убежища в России.
