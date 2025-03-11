При атаке дронов в Подмосковье повреждены 20 автомобилей
Около двадцати автомобилей получили повреждения при атаке беспилотников ВСУ в Московской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.
«В результате атаки БПЛА ВСУ... получили различные повреждения 20 транспортных средств», - отметил собеседник агентства.
По словам источника, из-за ударов дронов в Подмосковье также были повреждены частные дома. Число объектов уточняется.
Ранее стало известно о массированной атаке БПЛА на столичный регион. По данным Минобороны, в Московской области уничтожили 91 беспилотник ВСУ. Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об одном погибшем, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru