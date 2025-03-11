При атаке дронов в Подмосковье повреждены 20 автомобилей

В Подмосковье при атаке БПЛА девять человек ранены, один погиб Захарова связала массированную атаку беспилотников на Москву с визитом генсекретаря ОБСЕ в Россию СМИ: Встреча Путина и спецпосланника Уиткоффа планируется на этой неделе Представители среднего класса в России зарабатывают в среднем 75 тыс. руб. в месяц