При атаке дронов в Подмосковье повреждены 20 автомобилей

Около двадцати автомобилей получили повреждения при атаке беспилотников ВСУ в Московской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

«Бьют перед переговорами»: Россия и Москва подверглись самой массовой атаке БПЛА

«В результате атаки БПЛА ВСУ... получили различные повреждения 20 транспортных средств», - отметил собеседник агентства.

По словам источника, из-за ударов дронов в Подмосковье также были повреждены частные дома. Число объектов уточняется.

Ранее стало известно о массированной атаке БПЛА на столичный регион. По данным Минобороны, в Московской области уничтожили 91 беспилотник ВСУ. Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об одном погибшем, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Московская ОбластьБеспилотникиАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры