При атаке дронов в Белгородской области повреждены четыре авто

Несколько машин повреждено в Белгородской области при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Информацию об этом разместил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, люди при этом не пострадали.

Один из БПЛА атаковал грузовик на трассе Белгород-Шебекино, у автомобиля повреждена тормозная система. Другой дрон ударил по легковой машине на автодороге Муром-Нечаевка.

Еще одна атака произошла в селе Нечаевка Белгородского района. Там дрон попал в дерево, возле которого был припаркован автомобиль. У транспортного средства выбито остекление и посечен кузов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», аналогичные повреждения получила машина при атаке дрона в селе Долгое Валуйского городского округа.

