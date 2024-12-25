При атаке дронов в Белгородской области повреждены четыре авто
Несколько машин повреждено в Белгородской области при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Информацию об этом разместил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, люди при этом не пострадали.
Один из БПЛА атаковал грузовик на трассе Белгород-Шебекино, у автомобиля повреждена тормозная система. Другой дрон ударил по легковой машине на автодороге Муром-Нечаевка.
Еще одна атака произошла в селе Нечаевка Белгородского района. Там дрон попал в дерево, возле которого был припаркован автомобиль. У транспортного средства выбито остекление и посечен кузов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», аналогичные повреждения получила машина при атаке дрона в селе Долгое Валуйского городского округа.
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