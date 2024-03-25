Гладков призвал убрать автомобили с улиц Белгорода

Количество автомобилей, находящихся на открытых территориях Белгорода, необходимо сокращать. Как пишет РИА Новости, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, власти уже выплатили автовладельцам около 400 млн рублей за повреждённый транспорт. И если не убрать машины с улиц областного центра, то просто «не хватит денег продолжать эту историю».

«Нужно дополнительно прибегать к другим мерам... использовать частные парковки и подземные паркинги, с возможностью компенсировать автовладельцам затраты», - сказал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены более 30 квартир и 10 машин, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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