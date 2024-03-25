Гладков призвал убрать автомобили с улиц Белгорода
Количество автомобилей, находящихся на открытых территориях Белгорода, необходимо сокращать. Как пишет РИА Новости, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, власти уже выплатили автовладельцам около 400 млн рублей за повреждённый транспорт. И если не убрать машины с улиц областного центра, то просто «не хватит денег продолжать эту историю».
«Нужно дополнительно прибегать к другим мерам... использовать частные парковки и подземные паркинги, с возможностью компенсировать автовладельцам затраты», - сказал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены более 30 квартир и 10 машин, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru