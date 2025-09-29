При атаке БПЛА в Воронежской области поврежден частный дом

Два человека погибли после атаки беспилотников в Московской области Глава МИД Италии «абсолютно уверен», что Россия не намерена нападать на его страну Некачественный алкоголь, вызвавший массовое отравление в Ленобласти, поставляла местная коммерческая организация Против журналистки Ксении Лариной возбудили уголовное дело Ученые развенчали миф в отношении яиц