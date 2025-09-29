При атаке БПЛА в Воронежской области поврежден частный дом
29 сентября 202508:19
Частный жилой дом получил повреждения в одном из муниципалитетов Воронежской области после атаки украинских беспилотников. Об этом заявил глава региона Александр Гусев.
«Повреждения получил частный дом: у него выбито окно, посечены кровля и стены. Осмотр территорий продолжается», - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.
Предварительно, никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Воронежской области ликвидировали девять украинских дронов, пишет 360.ru.
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru