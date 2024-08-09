При атаке БПЛА в Липецкой области пострадали девять человек
9 августа 202409:20
Число пострадавших при атаке украинских беспилотников в Липецкой области увеличилось до девяти. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Ранее стало известно, что Липецкая область подверглась массированной атаке дронов, пострадали шесть человек, напоминает Ura.ru.
Как отметил Артамонов, власти посетили находящихся в больницах раненых.
«На текущий момент в списке пострадавших 9 человек», — написал губернатор в Telegram-канале.
Артамонов подчеркнул, что раненым оказывают необходимую помощь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными
- В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия
- Около 300 домов затопило в Дальнереченске
- В хостеле в Москве после обысков задержали около 400 мигрантов
- При атаке БПЛА в Липецкой области пострадали девять человек
- В Красноярском крае запретят работу мигрантов в нескольких видах деятельности
- Депутат Шеремет рассказал о просьбах жителей Одессы освободить город
- В Шебекине четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому
- Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в президентские выборы в США
- Над территорией России уничтожили 75 беспилотников ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru