При атаке БПЛА в Липецкой области пострадали девять человек

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников в Липецкой области увеличилось до девяти. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Атака на Липецкую область: шесть человек пострадали

Ранее стало известно, что Липецкая область подверглась массированной атаке дронов, пострадали шесть человек, напоминает Ura.ru.

Как отметил Артамонов, власти посетили находящихся в больницах раненых.

«На текущий момент в списке пострадавших 9 человек», — написал губернатор в Telegram-канале.

Артамонов подчеркнул, что раненым оказывают необходимую помощь.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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