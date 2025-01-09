При атаке БПЛА в Краснодарском пострадали семь домов

Повреждения в семи домовладениях были обнаружены в станице Петровской Краснодарского края после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила администрация Славянского района.

В домах повреждены крыши, навесы, автомобили, в одном домовладении выбиты окна, уточнили в Telegram-канале администрации.