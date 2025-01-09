При атаке БПЛА в Краснодарском пострадали семь домов

Повреждения в семи домовладениях были обнаружены в станице Петровской Краснодарского края после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила администрация Славянского района.

В домах повреждены крыши, навесы, автомобили, в одном домовладении выбиты окна, уточнили в Telegram-канале администрации.

Над территорией России уничтожили 15 беспилотников ВСУ

Власти пообещали, что жителям помогут с восстановлением имущества в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в станице Петровской в частном домовладении повреждены подводящий газопровод и кровля, выбиты окна. Пострадавших нет. Минобороны РФ отчитывалось, что за ночь над территорией Краснодарского края были уничтожены девять БПЛА.

В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал один мужчина.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:БеспилотникиКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры