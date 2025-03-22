При атаке БПЛА в Горловке пострадали четыре сотрудника МЧС

Четыре сотрудника МЧС пострадали в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате атаки беспилотника. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в МЧС, ночью БПЛА атаковал в Горловке пожарную автоцистерну.

«Пострадали четыре сотрудника МЧС России. Им оказывается медицинская помощь», - указано в сообщении.

Ранее в Ростове-на-Дону два человека были госпитализированы после взрыва в многоэтажном доме из-за атаки беспилотника.

