При атаке БПЛА на Саратов пострадали четыре человека
26 августа 202407:43
Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников на Саратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
«Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города», — отметили в ведомстве.
Еще трем пострадавшим оказали помощь на месте.
Ранее стало известно, что в Саратовской области были ликвидированы украинские беспилотники, их обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. По данным Минобороны, ночью 26 августа над регионом сбили девять дронов ВСУ, отмечает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru