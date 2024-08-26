При атаке БПЛА на Саратов пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников на Саратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

В результате атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены дома

«Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города», — отметили в ведомстве.

Еще трем пострадавшим оказали помощь на месте.

Ранее стало известно, что в Саратовской области были ликвидированы украинские беспилотники, их обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. По данным Минобороны, ночью 26 августа над регионом сбили девять дронов ВСУ, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин / t.me/busargin_r
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиСаратов

Горячие новости

Все новости

партнеры