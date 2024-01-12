Очередной украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью
12 января 202416:04
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинских военных атаковать объекты на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, инцидент произошёл около 14:50 мск 12 января.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Белгородской областью», - говорится в сообщении.
Ранее два украинских беспилотника уничтожили в Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru