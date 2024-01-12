Очередной украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью

Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинских военных атаковать объекты на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным военного ведомства, инцидент произошёл около 14:50 мск 12 января.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Белгородской областью», - говорится в сообщении.

Ранее два украинских беспилотника уничтожили в Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияВСУБеспилотникиБелгородская областьПВО

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