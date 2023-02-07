Президент Турции Эрдоган объявил район землетрясения зоной ЧС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввёл в 10 провинциях страны, затронутых землетрясением, чрезвычайное положение, сообщает ТАСС.
По его словам, эти регионы объявлены зоной ЧС, режим чрезвычайного положения вводится на три месяца.
«Эти меры являются вынужденными ввиду тех последствий, к которым привели землетрясения... Режим чрезвычайного положения гарантирует быстрое и эффективное проведение поисково-спасательных мероприятий», - добавил турецкий лидер.
Ранее президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони заявил, что произошедшее в Турции землетрясение привело к геологическому сдвигу, сообщает НСН.
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