Президент Бразилии Жаир Болсонару срочно госпитализирован
Бразильский лидер Жаир Болсонару был госпитализирован утром в понедельник из-за непроходимости кишечника, вызванной ранением в 2018 году. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что президент был вынужден прервать свой отпуск на юге Бразилии. Его состояние оценивают как стабильное, однако ему необходимо закончить лечение.
При этом в июле Болсонару уже проходил лечение по этой же причине, тогда он провел в больнице четыре дня.
В 2018 году Болсонару получил ножевое ранение в ходе предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Отмечается, что злоумышленник повредил брыжеечную артерию, которая отвечает за кровоснабжение кишечника. Президент уже перенес несколько операций в этой области.
Ранее Болсонару сообщил, что намерен посетить Россию в первом квартале 2022 года.
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