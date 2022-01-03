Президент Бразилии Жаир Болсонару срочно госпитализирован

Отмечается, что президент был вынужден прервать свой отпуск на юге Бразилии. Его состояние оценивают как стабильное, однако ему необходимо закончить лечение.

При этом в июле Болсонару уже проходил лечение по этой же причине, тогда он провел в больнице четыре дня.

В 2018 году Болсонару получил ножевое ранение в ходе предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Отмечается, что злоумышленник повредил брыжеечную артерию, которая отвечает за кровоснабжение кишечника. Президент уже перенес несколько операций в этой области.

Ранее Болсонару сообщил, что намерен посетить Россию в первом квартале 2022 года.

