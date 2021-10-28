Президент Бразилии назвал клоунадой обвинения комиссии парламента против него

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал клоунадой обвинения комиссии парламента в его сторону в неудовлетворительном управлении государством, передает ТАСС.

Ранее во вторник комиссия Федерального сената Бразилии по расследованию деятельности правительства по борьбе с пандемией обнародовала доклад, в котором обвинила президента в ряде преступлений. В частности, его обвиняют в содействии распространения коронавируса посредством несоблюдения ограничений, растрате бюджетных средств, дезинформации и другом.

Как заявил Болсонару, все в здравом уме понимают, что «это была клоунада». По мнению президента, этот доклад наносит вред не ему, а всей стране, поскольку происходит сокращение инвестиций.

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Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro
ТЕГИ:Бразилия
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