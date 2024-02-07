Преступное наркосообщество ликвидировали в Челябинске

В сообщении говорится, что под стражу были заключены 24 человека - граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Отмечается, организатор сообщества и двое его помощников были объявлены в розыск.

По данным стражей порядка, на счету фигурантов не менее 75 преступлений. Также уточняется, что места скрытого хранения наркотиков находились в Челябинской, Московской, Свердловской, Курганской, Самарской областях, Пермском крае и Москве.

«Полицейскими из незаконного оборота изъято свыше пяти килограммов героина и метадона на общую сумму не менее 15 млн рублей», - утонили в ведомстве.

Ранее сотрудники Северо-Западного таможенного управления и управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изъяли в петербургском Большом порту партию кокаина на 13 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

