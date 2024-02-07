Преступное наркосообщество ликвидировали в Челябинске
Полицейские Челябинской области в рамках проведения операции «Нелегальный мигрант» ликвидировали преступное наркосообщество, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В сообщении говорится, что под стражу были заключены 24 человека - граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Отмечается, организатор сообщества и двое его помощников были объявлены в розыск.
По данным стражей порядка, на счету фигурантов не менее 75 преступлений. Также уточняется, что места скрытого хранения наркотиков находились в Челябинской, Московской, Свердловской, Курганской, Самарской областях, Пермском крае и Москве.
«Полицейскими из незаконного оборота изъято свыше пяти килограммов героина и метадона на общую сумму не менее 15 млн рублей», - утонили в ведомстве.
Ранее сотрудники Северо-Западного таможенного управления и управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изъяли в петербургском Большом порту партию кокаина на 13 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru