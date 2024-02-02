Сотрудники ФСБ обнаружили в Санкт-Петербурге партию кокаина на 2 млрд рублей
Сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли более 641 килограммов кокаина стоимостью более 2 млрд рублей в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».
Наркотики были упакованы в брикеты в одной из латиноамериканских стран и доставлены в Россию с целью последующего сбыта.
В ФСБ заверили, что в ходе оперативных мероприятий канал поставки наркотических средств был ликвидирован, все подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что в Петербурге изъяли партию кокаина на 13 миллиардов рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru