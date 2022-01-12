Предполагаемый убийца депутата задержан в Нижегородской области
В Нижегородской области задержали предполагаемого убийцу депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина, говорится в одном из Telegram-каналов.
Ранее СМИ сообщили, что 39-летний Сергей Смирнов выстрелил из охотничьего ружья в 59-летнего политика. Злоумышленнику удалось сбежать с места преступления. Розин скончался в городской больнице во время операции. Предположительно причиной произошедшего стал конфликт на работе.
В городе был объявлен «План-перехват», после чего Смирнов был задержан в своей квартире не улице Бекетова.
Отмечается, что сейчас его отправили на допрос в СК.
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