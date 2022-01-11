Обвиняемая в убийстве мужа питерская модель потребовала назначить присяжных
Питерская модель Лилия Судакова, которая обвиняется в убийстве мужа, попросила рассмотреть ее дело с участием присяжных заседателей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Соответствующее ходатайство уже поступило в Дзержинский районный суд.
По версии следствия, ночью 28 ноября 2020 года Судакова в квартире дома №16 на улице Гагаринская во время конфликта удалила ножом своего мужа в грудь, после чего он скончался. Женщина обвиняется по части первой статьи 105 УК РФ. Наказание за ее нарушение предусматривает лишение свободы на срок от шести до 15 лет.
Ранее СМИ сообщали, что в ноябре 2021 года мера пресечения правонарушительнице была изменена с заключения под стражу на домашний арест. К тому же, до этого она обвинялась в нанесении тяжкого вреда здоровью, но потом ее статья была переквалифицирована.
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