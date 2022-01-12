В Нижегородской области застрелили депутата

По данным источника, мотивом преступления стал конфликт на работе. Розин был директором строительной компании «Русский лес». Ранее он серьезно поругался с сотрудником и пригрозил уволить его.

Сейчас злоумышленника разыскивают. Он был судим за убийство и разбой. В городе объявлен «План-перехват». По факту произошедшего заведено уголовное дело.