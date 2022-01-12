В Нижегородской области застрелили депутата

59-летнего депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина застрелили в Нижегородской области, сообщает ряд СМИ.

Отмечается, что в него из охотничьего ружья выстрелил 39-летний Сергей Смирнов. После этого депутат смог добраться до своего дома и вызвать скорую помощь. Его экстренно доставили в медицинское учреждение, где он и скончался во время операции.

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По данным источника, мотивом преступления стал конфликт на работе. Розин был директором строительной компании «Русский лес». Ранее он серьезно поругался с сотрудником и пригрозил уволить его.

Сейчас злоумышленника разыскивают. Он был судим за убийство и разбой. В городе объявлен «План-перехват». По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПреступленияДепутатУбийствоНижегородская Область
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