В Нижегородской области застрелили депутата
59-летнего депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина застрелили в Нижегородской области, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что в него из охотничьего ружья выстрелил 39-летний Сергей Смирнов. После этого депутат смог добраться до своего дома и вызвать скорую помощь. Его экстренно доставили в медицинское учреждение, где он и скончался во время операции.
По данным источника, мотивом преступления стал конфликт на работе. Розин был директором строительной компании «Русский лес». Ранее он серьезно поругался с сотрудником и пригрозил уволить его.
Сейчас злоумышленника разыскивают. Он был судим за убийство и разбой. В городе объявлен «План-перехват». По факту произошедшего заведено уголовное дело.
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