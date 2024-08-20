Предполагаемые исполнители теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста
20 августа 202403:33
Предполагаемые исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» не стали обжаловать решение суда о продлении им срока ареста до 22 ноября, сообщает РИА Новости.
Арест продлен Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Решение вступило в силу.
Ранее в деле о теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшем в Подмосковье в марте 2024 года, появились новые доказательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru