Православные активисты потребовали убрать вещи с изображением Христа с полок магазина
Православные активисты потребовали убрать из московского магазина в ТЦ «Авиапарк» одежду с изображением Иисуса Христа. Они объяснили свои требования оскорблением чувств верующих. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно. Новости».
По словам активистов, продажа таких вещей в Великий пост недопустима. Они назвали выкладку вещей «богомерзкой». Отмечается, что товары были представлены брендом «Юность».
Сотрудники магазина убрали товар с полок, однако православные активисты намерены разбираться с брендом, выпускающим данную одежду, вплоть до полной остановки производства. Также они собираются написать заявление в полицию на руководство фирмы.
Ранее Народный артист России Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов. Соответствующее решение Таганского суда Москвы опубликовано на портале судов общей юрисдикции столицы.
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