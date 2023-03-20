Православные активисты потребовали убрать вещи с изображением Христа с полок магазина

Православные активисты потребовали убрать из московского магазина в ТЦ «Авиапарк» одежду с изображением Иисуса Христа. Они объяснили свои требования оскорблением чувств верующих. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно. Новости».

«Новая Матильда?»: Минкультуры и РПЦ ополчились на «Монастырь» с Ивлеевой

По словам активистов, продажа таких вещей в Великий пост недопустима. Они назвали выкладку вещей «богомерзкой». Отмечается, что товары были представлены брендом «Юность».

Сотрудники магазина убрали товар с полок, однако православные активисты намерены разбираться с брендом, выпускающим данную одежду, вплоть до полной остановки производства. Также они собираются написать заявление в полицию на руководство фирмы.

Ранее Народный артист России Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов. Соответствующее решение Таганского суда Москвы опубликовано на портале судов общей юрисдикции столицы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктивистыПравославиеОдежда

Горячие новости

Все новости

партнеры