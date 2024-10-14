Полицейские в Кургане задержали местного жителя за поджог соседского дома

По версии правоохранителей, причиной преступления стала личная неприязнь. Преступник из мести приобрел горючую жидкость и поджег дом и надворные постройки соседа. Жильцы вовремя обнаружили возгорание и вызвали экстренные службы.

Известно, что обвиняемый был ранее судим. Против него возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее полицейские задержали в Москве мужчину, который при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджег служебный автомобиль Росгвардии.

