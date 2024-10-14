Полицейские в Кургане задержали местного жителя за поджог соседского дома
Сотрудники правоохранительных органов в Кургане задержали 25-летнего жителя города, его подозревают в поджоге соседского дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
По версии правоохранителей, причиной преступления стала личная неприязнь. Преступник из мести приобрел горючую жидкость и поджег дом и надворные постройки соседа. Жильцы вовремя обнаружили возгорание и вызвали экстренные службы.
Известно, что обвиняемый был ранее судим. Против него возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее полицейские задержали в Москве мужчину, который при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджег служебный автомобиль Росгвардии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: Северная Корея включилась в российско-украинский конфликт
- Девять дронов ВСУ атаковали Брянскую область
- Глава Минсельхоза назвала пастилу заменой хлебу
- Уголовное дело по факту убийства таксиста возбудили в Крыму
- СМИ: «Барселона» потребовала от Хави вернуть выданные ему iPhone и iPad
- Депутаты в Петербурге не стали запрещать мигрантам работать в транспорте
- Кадыров провел встречу с принцем Саудовской Аравии
- МВД: Украина сотрудничает с мошенниками, «минирующими» вокзалы и аэропорты в РФ
- Группа «Кис-Кис» отменила тур по Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану
- Зеленский 16 октября представит «план победы» в Верховной Раде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru