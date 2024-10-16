В Самарской области женщину задержали за поджог вышки сотовой связи
Жительницу Самарской области задержали за поджог вышки сотовой связи и планы по поджогу релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Отмечается, что в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ведомства пресекли противоправную деятельность женщины 2003 года рождения.
«Гражданка посредством мессенджера установила контакт с представителем украинской стороны, по заданию которого из материальной заинтересованности организовала поджог вышки сотовой связи с привлечением жителей региона из числа наркозависимых», — подчеркнули в УФСБ.
Кроме того, фигурантка готовила поджог релейного шкафа в районе станции в Самаре. Против женщины возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте, в отношении ее подельников — по статье об умышленном уничтожении либо повреждении имущества.
Ранее ФСБ задержала жителя Феодосии за передачу Киеву сведений о местах дислокации российских военных и спонсирование ВСУ, его обвинили в госизмене, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru