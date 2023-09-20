Правоохранители задержали россиянина за отравление воды для российских бойцов

Сообщается, что 42-летний задержанный высказывал намерение помогать ВСУ и вышел на связь с украинскими гражданами. Чтобы доказать свои намерения, он отравил воду для российских военных.

Сотрудники ФСБ успели вовремя пресечь действия злоумышленника, отравленная вода не дошла до военнослужащих.

Ранее силовики задержали в Ингушетии местного жителя, который пытался покинуть Россию и вступить в ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

