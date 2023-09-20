Правоохранители задержали россиянина за отравление воды для российских бойцов
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Барнаула, который отравил воду, предназначавшуюся для военнослужащих. Против него возбудили уголовное дело по факту покушения на госизмену и теракт. Об этом заявили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю, сообщило РИА Новости.
Сообщается, что 42-летний задержанный высказывал намерение помогать ВСУ и вышел на связь с украинскими гражданами. Чтобы доказать свои намерения, он отравил воду для российских военных.
Сотрудники ФСБ успели вовремя пресечь действия злоумышленника, отравленная вода не дошла до военнослужащих.
Ранее силовики задержали в Ингушетии местного жителя, который пытался покинуть Россию и вступить в ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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