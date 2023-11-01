Правоохранители задержали россиянина за кражу шумоизоляции на трассе

Отмечается, что в полицию поступило заявление от сотрудников дорожного ремонтно-строительного управления сообщили о краже шумоизоляционных экранов на 36-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Размер нанесенного ущерба составил 119 тысяч рублей.

Задержанный житель села Борки заявил, что намеревался построить теплицу. Для этого он демонтировал и отнес домой пять листов поликарбоната.

Ранее неизвестные похитили 24 тонны индийского чая стоимостью более 5 млн рублей при перевозке из Новороссийска в Подольск, один из участников мошеннической схемы задержан. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

