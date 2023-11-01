Правоохранители задержали россиянина за кражу шумоизоляции на трассе
Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого жителя Тюменской области по подозрению в краже. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Отмечается, что в полицию поступило заявление от сотрудников дорожного ремонтно-строительного управления сообщили о краже шумоизоляционных экранов на 36-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Размер нанесенного ущерба составил 119 тысяч рублей.
Задержанный житель села Борки заявил, что намеревался построить теплицу. Для этого он демонтировал и отнес домой пять листов поликарбоната.
Ранее неизвестные похитили 24 тонны индийского чая стоимостью более 5 млн рублей при перевозке из Новороссийска в Подольск, один из участников мошеннической схемы задержан. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru