Правоохранители задержали попытавшегося задушить школьницу мужчину
Архангельские оперативники задержали местного жителя, который попытался задушить на улице двенадцатилетнюю школьницу. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что инцидент произошел на Краснофлотской улице, а сотрудников правоохранительных органов вызвала местная жительница. Предположительно, злоумышленник накинул удавку на шею подростка, однако очевидцы успели оттащить школьницу, а преступника скрутили.
Задержанный 37-летний житель Архангельска находился в состоянии опьянения. Также он был ранее судим, в частности, за грабеж и разбой.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело против жителя Мурманска, сознательно заразившего ВИЧ-инфекцией восьмиклассницу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При обстреле ВСУ белгородского села погибли двое жителей
- Путин назвал независимость Палестины путем к миру с Израилем
- Правоохранители задержали попытавшегося задушить школьницу мужчину
- Движение по крымскому мосту открыли на 1,5 часа раньше срока
- Армия обороны Израиля заявила об уничтожении высокопоставленного члена ХАМАС
- Число погибших при нападении ХАМАС израильтян превысило тысячу человек
- Женщина погибла при обстреле Белгородской области
- Премьер Армении Пашинян не приедет на саммит СНГ в Киргизии
- Россиянам рекомендовали употреблять витамин С для защиты от ОРВИ
- В Подмосковье пьяный полицейский переехал лежавшего на дороге мужчину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru