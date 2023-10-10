Правоохранители задержали попытавшегося задушить школьницу мужчину

Архангельские оперативники задержали местного жителя, который попытался задушить на улице двенадцатилетнюю школьницу. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Отмечается, что инцидент произошел на Краснофлотской улице, а сотрудников правоохранительных органов вызвала местная жительница. Предположительно, злоумышленник накинул удавку на шею подростка, однако очевидцы успели оттащить школьницу, а преступника скрутили.

Задержанный 37-летний житель Архангельска находился в состоянии опьянения. Также он был ранее судим, в частности, за грабеж и разбой.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело против жителя Мурманска, сознательно заразившего ВИЧ-инфекцией восьмиклассницу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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