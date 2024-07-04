Гражданин США Вудлэнд-Романов получил в Москве 12,5 лет колонии за наркотики
Гражданин США Роберт Вудлэнд-Романов приговорён судом в российской столице к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом проинформировала прокуратура Москвы.
Как рассказали в надзорном ведомстве, подсудимый действовал в составе организованной преступной группы. Согласно данным следствия, в январе текущего года он забрал в тайнике-закладе в подмосковных Мытищах партию мефедрона весом около 46 кмлограммов.
Осуждённый расфасовал наркотики для дальнейшего сбыта мелкими партиями, однако правоохранители задержали его при попытке спрятать наркотики в тайник. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в министерстве иностранных дел РФ выразили готовность предоставить США консульский доступ к обвиняемому.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru