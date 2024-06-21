СМИ: В Москве актера сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками

По данным канала, сотрудники полиции остановили в Некрасовке автомобиль каршеринга, которым управлял 32-летний артист.

Отмечается, что во время беседы со стражами порядка Сагиашвили занервничал, после чего его решили досмотреть. В итоге полицейские нашли пакетик с веществом, напоминающим наркотики. Находку отправили на экспертизу.

Также источники Shot утверждают, что у Сагиашвили при себе было 13 г марихуаны. При этом актёр сам признался полицейским в том, что у него есть запрещённые вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «незаконная перевозка наркотиков без цели сбыта».

Ранее правоохранительные органы Нидерландов отпустили американскую исполнительницу Ники Минаж, которая была задержана в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

