СМИ: В Москве актера сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками
Актёр Георгий Сагиашвили, известный по работам в сериалах «Прометей», «Немодельное агентство» и «Склифосовский», был задержан в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, сотрудники полиции остановили в Некрасовке автомобиль каршеринга, которым управлял 32-летний артист.
Отмечается, что во время беседы со стражами порядка Сагиашвили занервничал, после чего его решили досмотреть. В итоге полицейские нашли пакетик с веществом, напоминающим наркотики. Находку отправили на экспертизу.
Также источники Shot утверждают, что у Сагиашвили при себе было 13 г марихуаны. При этом актёр сам признался полицейским в том, что у него есть запрещённые вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «незаконная перевозка наркотиков без цели сбыта».
Ранее правоохранительные органы Нидерландов отпустили американскую исполнительницу Ники Минаж, которая была задержана в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянина задержали в Черногории по запросу США
- Сбербанк временно прекратил выдачу ипотеки для IT-специалистов
- Рогов: ВСУ нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области
- Суд оставил под стражей подозреваемого в даче взятки предпринимателя Фомина
- СМИ: В Пакистане мужчину сожгли заживо за осквернение Корана
- СМИ: Трамп опережает Байдена по популярности в шести ключевых штатах
- Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по обвинению в шпионаже
- Журналист Кушанашвили находится в реанимации в тяжёлом состоянии
- Белоусов: Вооруженные силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта
- СБУ завела дело против Кузи из «Универа»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru