Кучеренко: дела у мошенников идут в гору
Музыкант, участник группы «Ундервуд» - Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россия намерена выйти из проекта МКС
К 2025 году Россия намерена отказаться от участия в проекте Международной космической станции. В Роскосмосе подтвердили эту информацию, а также добавили, что у России имеются амбициозные планы по запуску собственной орбитальной станции.
Максим Кучеренко: «Да здравствует новая космическая гонка! Я буду болеть за Россию», - сказал в интервью НСН Максим Кучеренко.
Россияне рассказали, почему не занимаются спортом
Самая распространенная причина не заниматься спортом - отсутствие свободного времени, второй стала причина удаленного расположения физкультурно-оздоровительных объектов и мест для занятий физической культурой. Многие мешает заниматься спортом состояние здоровья и отсутствие компании.
Максим Кучеренко: «Я экономлю время и деньги, и не хожу в спортзал. Я потратил 5 лет, чтобы освоить комплекс йоги, который я выполняю дома и пока ничего менять не собираюсь. Что касается этого опроса, то отсутствие свободного времени – это звучит, как детская отговорка. Уважаемые россияне, не находите для себя детских ответов на жизненные задачи и проблемы, а поступайте как взрослые», - поделился он своим мнением с НСН.
Познер назвал Пушкина нерусским писателем
Журналист Владимир Познер заявил, что не считает Александра Пушкина русским поэтом. По мнению Познера, Пушкин радуется жизни, что не типично для русского человека.
Максим Кучеренко: «Я бы поспорил с Владимиром Познером, поскольку Пушкин не единственный веселый поэт в русской литературе. Вспомним хотя бы Корнея Чуковского, Михаила Светлова, нашего современника Александра Кабанова и других. Радуйтесь с Александром Пушкиным и любите Россию!», - заявил он в эфире НСН.
Россиян предупредили о новых видах мошенничества
Прокуратура Москвы предупредила о новых способах мошенничества, в которых злоумышленники создают поддельные страницы банковских сайтов и крадут деньги россиян.
Максим Кучеренко: «Все это сказывается на пожилых людях, которые не знакомы с цифровой реальностью и именно они становятся объектами мошенничества. Очевидно, что дела у этих злоумышленников идут в гору, потому что моим знакомым звонят мошенники, почти, каждое утро. Будьте бдительны!», – подытожил Максим Кучеренко в разговоре с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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