Кучеренко: дела у мошенников идут в гору

Максим Кучеренко: «Я экономлю время и деньги, и не хожу в спортзал. Я потратил 5 лет, чтобы освоить комплекс йоги, который я выполняю дома и пока ничего менять не собираюсь. Что касается этого опроса, то отсутствие свободного времени – это звучит, как детская отговорка. Уважаемые россияне, не находите для себя детских ответов на жизненные задачи и проблемы, а поступайте как взрослые», - поделился он своим мнением с НСН.

