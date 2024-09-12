Правоохранители задержали мэра города Долгопрудного

Следственные органы задержали мэра города Долгопрудного Владислава Юдина, сообщило агентство РИА Новости.

Задержан экс-глава администрации Астрахани Полумордвинов

Отмечается, что градоначальника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

Сейчас в Тверском районном суде рассматривается ходатайство следователя об аресте Юдина.

Ранее бывшего мэра Магаса Усмана Аушева, который находился в федеральном розыске по обвинению в коррупции, задержали в Грозном.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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