Правоохранители задержали мэра города Долгопрудного
12 сентября 202418:00
Следственные органы задержали мэра города Долгопрудного Владислава Юдина, сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что градоначальника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
Сейчас в Тверском районном суде рассматривается ходатайство следователя об аресте Юдина.
Ранее бывшего мэра Магаса Усмана Аушева, который находился в федеральном розыске по обвинению в коррупции, задержали в Грозном.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru