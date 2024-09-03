Находившегося в розыске экс-мэра Магаса задержали в Грозном

В мае 2024 года Аушев был арестован по подозрению в хищении в особо крупном размере, против него были заведены уголовные дела по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

В сообщении МВД уточняется, что Аушев в период с 10 января по 6 февраля 2023 года, выступая в качестве заказчика работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, совершил махинации со сметами. Ущерб городскому бюджету составил 1,99 млн рублей.

Аушев был главой администрации Магаса с июня 2020 года до февраля 2023 года, пока не объявил об уходе с поста досрочно. С февраля 2023 года, после ухода с должности ,он скрывался от следствия в другом регионе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



