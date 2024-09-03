Находившегося в розыске экс-мэра Магаса задержали в Грозном
Бывшего мэра Магаса Усмана Аушева, который находился в федеральном розыске по обвинению в коррупции, задержали в Грозном. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Уточняется, что он был задержан сотрудниками МВД Ингушетии совместно с коллегами из МВД Чечни.
В мае 2024 года Аушев был арестован по подозрению в хищении в особо крупном размере, против него были заведены уголовные дела по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.
В сообщении МВД уточняется, что Аушев в период с 10 января по 6 февраля 2023 года, выступая в качестве заказчика работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, совершил махинации со сметами. Ущерб городскому бюджету составил 1,99 млн рублей.
Аушев был главой администрации Магаса с июня 2020 года до февраля 2023 года, пока не объявил об уходе с поста досрочно. С февраля 2023 года, после ухода с должности ,он скрывался от следствия в другом регионе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru