Задержан экс-глава администрации Астрахани Полумордвинов

Бывшего главу администрации Астрахани Олега Полумордвинова задержали. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Также задержаны экс-замглавы градоначальника, руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта Иван Сапрыкин и директор компании «Айтиком» Виктор Федоров.

«Их подозревают в оказании общего покровительства за... денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства», — указали в пресс-службе.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество.

Олег Полумордвинов ушел в отставку с должности мэра Астрахани в середине июня, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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