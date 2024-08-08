Задержан экс-глава администрации Астрахани Полумордвинов
Бывшего главу администрации Астрахани Олега Полумордвинова задержали. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.
Также задержаны экс-замглавы градоначальника, руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта Иван Сапрыкин и директор компании «Айтиком» Виктор Федоров.
«Их подозревают в оказании общего покровительства за... денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства», — указали в пресс-службе.
Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество.
Олег Полумордвинов ушел в отставку с должности мэра Астрахани в середине июня, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru