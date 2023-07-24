Правоохранители задержали блогера за татуировку с символикой «Азова» в Москве
Московские правоохранители задержали YouTube-блогера за татуировки с символикой «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 37-летний задержанный распивал в компании друзей спиртные напитки на детской площадке на Поречной улице (ЮВАО). Он продемонстрировал приятелем татуировку на шее. Очевидцы происходящего вызвали полицию.
Отмечается, что против задержанного был составлен протокол за публичную демонстрацию нацистской символики. Его ждут проверки на дискредитацию и экстремизм. Также сообщается, что мужчина ведет на YouTube канал про поддержку нацбатальонов. Кроме того, он был ранее судим за разбой и числился в федеральном розыске за хулиганство с применением насилия.
Ранее рэперу Павлу Ивлеву, известному под псевдонимом Паша Техник, дали 13 суток административного ареста за нацистские символики. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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