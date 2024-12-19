Правоохранители выяснят, как исполнитель теракта с Кирилловым попал в Россию
Российские правоохранители выясняют, законно ли находился в России подозреваемый в исполнении теракта, жертвами которого стали начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Ранее член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло заявил в разговоре с НСН, что убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, возглавлявшего очень неприятное для ВСУ направление, было организовано украинскими спецслужбами, а заказчики преступления могли находиться на Западе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru