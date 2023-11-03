В Москве главе центра суррогатного материнства дали 19,5 лет за торговлю детьми
Никулинский суд Москвы приговорил директора «Европейского центра суррогатного материнства» Владислава Мельникова к 19,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за торговлю детьми суррогатных матерей, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, в период с 2014 по 2020 год фигуранты дела за вознаграждение передавали детей от суррогатных матерей покупателям, как правило это были иностранные граждане. В Следственном комитете РФ также указали, что обвиняемые помогали иностранцам вывезти детей из России.
Кроме Мельникова суд признал виновными в торговле людьми организованной группой репродуктолога Юлиану Иванову, акушер-гинеколога Лилию Панаиоти и суррогатных матерей Татьяну Блинову и Лилию Валееву. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от четырёх до 17,5 лет.
Ранее замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов призвал полностью запретить в России суррогатное материнство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru