Правоохранители проверят сотрудников Склифосовского после фейка о здоровье Янина
Правоохранители проведут проверку в НИИ имени Н.В. Склифосовского, чтобы выяснить происхождение ложной информации о здоровье актера Алексея Янина. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».
Сообщается, что следователь должен был посетить медучреждение 4 сентября, поскольку в правоохранительных органах полагают, что недостоверные данные могли исходить от персонала клиники. В пользу их версии говорит большое количество персональных данных, которые неизвестные, представившиеся работникам НИИ, сообщили родственникам Янина.
Предполагается также, что родные актера могли стать жертвами телефонных мошенников.
Ранее сообщалось, что Янин по-прежнему остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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