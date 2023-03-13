Правоохранители обнаружили неизвестный летательный аппарат в Новой Москве

Летательный аппарат неизвестного направления, движущийся к АЗС «Татнефть» на Калужском шоссе, был замечен в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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Отмечается, что о происшествии сообщили полицейские, патрулировавшие в ночь на 13 марта ТиНАО.

По их словам, объект двигался на низкой высоте по направлению к АЗС, спустя некоторое время он вернулся обратно и направился в сторону Михайлово-Ярцевского поселения.

Ранее полицейские заметили в Новой Москве четыре летательных аппарата, кружившихся на низкой высоте, неподалеку от зоопарка «Планета обезьян».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ПолицияНовая МоскваПроисшествия
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