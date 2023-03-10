СМИ: В Новой Москве заметили четыре неизвестных летательных аппарата

«Объекты около полуночи зафиксировали полицейские во время патрулирования территории ТиНАО недалеко от зоопарка "Планета обезьян"», — отмечает издание.

Происхождение объектов выясняется.

Ранее стало известно, что беспилотник упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна в Подмосковье. Как выяснилось позже, летательный аппарат был иностранным, пишет RT.

