СМИ: В Новой Москве заметили четыре неизвестных летательных аппарата
Четыре летательных аппарата, кружившихся на низкой высоте, заметили в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
«Объекты около полуночи зафиксировали полицейские во время патрулирования территории ТиНАО недалеко от зоопарка "Планета обезьян"», — отмечает издание.
Происхождение объектов выясняется.
Ранее стало известно, что беспилотник упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна в Подмосковье. Как выяснилось позже, летательный аппарат был иностранным, пишет RT.
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