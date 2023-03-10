СМИ: В Новой Москве заметили четыре неизвестных летательных аппарата

Четыре летательных аппарата, кружившихся на низкой высоте, заметили в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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«Объекты около полуночи зафиксировали полицейские во время патрулирования территории ТиНАО недалеко от зоопарка "Планета обезьян"», — отмечает издание.

Происхождение объектов выясняется.

Ранее стало известно, что беспилотник упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна в Подмосковье. Как выяснилось позже, летательный аппарат был иностранным, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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