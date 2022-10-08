Правоохранители назвали мощность взрыва на Крымском мосту

По его мнению, в пользу этой версии свидетельствует масштаб повреждений - два разрушенных автомобильных пролета моста и взрывное воздействие, оказанное на железнодорожный состав с дизельным топливом.

Взрыв, который произошел, когда грузовой автомобиль, предположительно, начиненный взрывчаткой, проезжал непосредственно мимо состава. Источник издания считает, это может говорить о том, что детонацию запустил сам водитель. Хотя эксперт также предполагает и возможность дистанционного взрыва.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за взрыв на Крымском мосту, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

