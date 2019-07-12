Происшествия

Правительство выделит пострадавшей от наводнения Иркутской области 14 млрд рублей

18 июля14:17

На строительство нового жилья пострадавшей от паводков Иркутской области будет выделено 14 миллиардов рублей. Как пишет ТАСС, об этом сообщил Дмитрий Медведев. По словам премьер-министра, эта сумма будет выделана из резервного фонда. Глава кабмина подчеркнул, что она может измениться как в меньшую, так и в большую сторону: всё будет зависеть от того, какие именно здание и в каком количестве необходимо строить.

Говоря о направлениях использования этой субсидии, Дмитрий Медведев отметил, что речь идет о помощи местным жителям в покупке нового жилья, проведении капремонта и строительстве домов.

Пострадавшим при наводнении в Иркутской области помогут активисты «Молодежки ОНФ»

В результате сильнейшего наводнения, которое началось в регионе в конце июня, в Иркутской области, по последним данным, погибли 25 человек. Число госпитализированных превысило 640 человек, подчёркивает RT.

Как напоминает Газета.ру, 12 июля было объявлено в регионе Днем траура. Соответствующий указ подписал глава Иркутской области Сергей Левченко.

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ФОТО: МЧС РФ//РИА Новости
ТЕГИ:Иркутская ОбластьНаводнение