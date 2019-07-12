Правительство выделит пострадавшей от наводнения Иркутской области 14 млрд рублей
На строительство нового жилья пострадавшей от паводков Иркутской области будет выделено 14 миллиардов рублей. Как пишет ТАСС, об этом сообщил Дмитрий Медведев. По словам премьер-министра, эта сумма будет выделана из резервного фонда. Глава кабмина подчеркнул, что она может измениться как в меньшую, так и в большую сторону: всё будет зависеть от того, какие именно здание и в каком количестве необходимо строить.
Говоря о направлениях использования этой субсидии, Дмитрий Медведев отметил, что речь идет о помощи местным жителям в покупке нового жилья, проведении капремонта и строительстве домов.
В результате сильнейшего наводнения, которое началось в регионе в конце июня, в Иркутской области, по последним данным, погибли 25 человек. Число госпитализированных превысило 640 человек, подчёркивает RT.
Как напоминает Газета.ру, 12 июля было объявлено в регионе Днем траура. Соответствующий указ подписал глава Иркутской области Сергей Левченко.
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