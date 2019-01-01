Пострадавшим при наводнении в Иркутской области помогут активисты «Молодежки ОНФ»
Активисты региональных команд молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Молодежка ОНФ» из Иркутска, Красноярского края, Тывы, Хакасии и Бурятии помогут пострадавшим при наводнении в Иркутской области.
Как пишет ТАСС, в их числе профессиональные столяры, плотники, врач и ветеринар. Источник подчёркивает, что активисты планируют работать в регионе до 20 июля. При этом не исключается, что они задержатся в пострадавшем регионе чуть дольше.
В ОНФ уточнили, что для того, чтобы оказать адресную помощь людям, разобрать завалы и восстановить объекты инфраструктуры члены команды «Молодежки» выехали в населенные пункты Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов.
Как подчёркивает Ura.ru. заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов рассказал, в каких российских регионах может повториться «иркутское наводнение». По его словам, под угрозой находятся Дальний Восток и Черноморское побережье.
Между тем, как отмечает «Свободная пресса», сильные паводки в Иркутской области, которые привели к человеческим жертвам и многочисленным разрушениям, начались из-за массовой вырубки лесов. Такую точку зрения высказал эколог Дмитрий Миронов.
Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. Также было госпитализированы почти 700 человек. За время паводка более чем в сотне населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.
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