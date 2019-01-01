Пострадавшим при наводнении в Иркутской области помогут активисты «Молодежки ОНФ»

Активисты региональных команд молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Молодежка ОНФ» из Иркутска, Красноярского края, Тывы, Хакасии и Бурятии помогут пострадавшим при наводнении в Иркутской области.

Как пишет ТАСС, в их числе профессиональные столяры, плотники, врач и ветеринар. Источник подчёркивает, что активисты планируют работать в регионе до 20 июля. При этом не исключается, что они задержатся в пострадавшем регионе чуть дольше.

В ОНФ уточнили, что для того, чтобы оказать адресную помощь людям, разобрать завалы и восстановить объекты инфраструктуры члены команды «Молодежки» выехали в населенные пункты Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов.





Как подчёркивает Ura.ru. заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов рассказал, в каких российских регионах может повториться «иркутское наводнение». По его словам, под угрозой находятся Дальний Восток и Черноморское побережье.

Между тем, как отмечает «Свободная пресса», сильные паводки в Иркутской области, которые привели к человеческим жертвам и многочисленным разрушениям, начались из-за массовой вырубки лесов. Такую точку зрения высказал эколог Дмитрий Миронов.