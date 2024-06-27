Теперь «зачешутся»? После схода поезда в Коми призвали пересмотреть нормы
Нормы по строительству железнодорожных путей требуют пересмотра в связи с изменениями климата на фоне глобального потепления, сказал НСН эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге.
Сход вагонов пассажирского поезда в Коми с рельсов вынудит пересмотреть современные нормы строительства железнодорожных путей, сообщил в интервью НСН аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее в беседе с РИА Новости заявил, что сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск спровоцирован паводком на фоне рекордных дождей. По словам синоптика, полотно на перегоне в районе Инты размыло водой. В результате происшествия погибли два человека, десятки пострадали. Мюнге пояснил, что подобное можно классифицировать, как катастрофу.
«Существуют СНиПы - строительные нормы по водоотведению для верхнего строения пути. Логично делать водоотвод таким, чтобы он справлялся с крайне тяжелыми погодными условиями. Здесь, видимо, сделали таким, что не справился. Результат все видят. Это третий или четвертый год, когда наблюдаются аномальные дожди, жара или холода, ветер. Климат меняется на планете, нужно за ним меняться. Думаю, теперь кто-то заговорит об этом, все-таки сошел пассажирский поезд, да еще и в летний сезон. Есть жертвы, также 12 человек в тяжелом состоянии в реанимации, еще неизвестно, кто из них выкарабкается. Подобное квалифицируется, как катастрофа, а не как авария, поскольку происшествия с человеческими жертвами называют катастрофой в любом экспертном документе. После катастрофы обычно "чешутся", что-то делают, хотя мне трудно сказать, что будет», - заявил он.
Ранее в РЖД сообщили, что родственникам погибших в результате схода поезда выплатят по два миллиона рублей. На месте схода пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми обнаружены тела двух человек, в настоящий момент не удалось установить местонахождение еще одного пассажира, напоминает «Радиоточка НСН».
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