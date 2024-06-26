Не менее 10 пассажиров сошедшего поезда в Коми оказались в тяжелом состоянии

Около 10 пассажиров сошедшего в Коми поезда находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Воркуты.

«Ждем списки пострадавших в аварии. «Тяжелых» около 10 человек», — сказано в публикации.