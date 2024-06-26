Не менее 10 пассажиров сошедшего поезда в Коми оказались в тяжелом состоянии

Около 10 пассажиров сошедшего в Коми поезда находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Воркуты.

«Ждем списки пострадавших в аварии. «Тяжелых» около 10 человек», — сказано в публикации.

За медицинской помощью после схода вагонов в Коми обратились 46 человек

На перегоне Инта-1 — Угольный произошел сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. Движение поездов в этом районе временно приостановлено.

На место происшествия выехало руководство отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи и криминалисты, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот / соцсети
ТЕГИ:КомиПоездРЖД

Горячие новости

Все новости

партнеры