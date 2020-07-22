Познер о нападении на журналистов: действия властей США в Портленде незаконны
Известный телеведущий Владимир Познер после нападения на группу российских журналистов заявил НСН, что действия властей страны во время протестов в Портленде незаконны.
Съемочная группа «Первого канала» пострадала, делая сюжет про протесты в Портленде. Протестующие пытались поджечь вход в здание суда. Во время съемок оператора Вячеслава Архипова ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили её. Как пишет РИА Новости, у корреспондента Юлии Ольховской полицейский отобрал телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Журналистка также надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась помощь местных медиков-волонтёров. Отмечается, что у репортеров были бейджи с надписью «Пресса».
Телеведущий Владимир Познер, имеющий, в том числе, американское гражданство, обсуждая с НСН этот инцидент, предложил не делать поспешных выводов, но заметил, что происходящее в Портленде противоречит законам штата.
«Нужно узнать, почему это произошло, что говорит полиция, хотел бы узнать и другую точку зрения. Так ли все очевидно, как пишут СМИ. Прежде, чем делать выводы, нужно выслушать все стороны», - предупредил собеседник агентства.
Волна протестов по США прокатилась в конце мая после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался в результате жестокого обращения со стороны сотрудника полиции в ходе задержания.
Портленд сейчас оказался в эпицентре событий. В ночь с 20 на 21 июля полиция насчитала 3000 протестующих. Они подожгли штаб-квартиру профсоюза полиции Портленда, а официальные лица объявили беспорядки в городе.
«То, что используются федеральные силы для подавления протестов кардинально противоречит принципам организации Соединенных Штатов. Каждый штат, в данном случае Орегон, имеет свою независимость от федеральной власти. Не она назначает губернатора и мэра. И в целом федеральная власть имеет право вмешиваться, если только штат нарушает Конституцию. То, что происходит в Портленде, противоречит букве и духу закона, это нарушение», - резюмировал Познер.
На прошлой неделе официальные лица штата Орегон заявили, что планируют подать в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за отправку в город федеральных сил для наведения порядка.
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