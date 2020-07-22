Познер о нападении на журналистов: действия властей США в Портленде незаконны

Съемочная группа «Первого канала» пострадала, делая сюжет про протесты в Портленде. Протестующие пытались поджечь вход в здание суда. Во время съемок оператора Вячеслава Архипова ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили её. Как пишет РИА Новости, у корреспондента Юлии Ольховской полицейский отобрал телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Журналистка также надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась помощь местных медиков-волонтёров. Отмечается, что у репортеров были бейджи с надписью «Пресса».

Телеведущий Владимир Познер, имеющий, в том числе, американское гражданство, обсуждая с НСН этот инцидент, предложил не делать поспешных выводов, но заметил, что происходящее в Портленде противоречит законам штата.

«Нужно узнать, почему это произошло, что говорит полиция, хотел бы узнать и другую точку зрения. Так ли все очевидно, как пишут СМИ. Прежде, чем делать выводы, нужно выслушать все стороны», - предупредил собеседник агентства.

Волна протестов по США прокатилась в конце мая после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался в результате жестокого обращения со стороны сотрудника полиции в ходе задержания.