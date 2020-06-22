Попытка потушить протесты: Названы причины сноса памятника Рузвельту
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН заявил, что американские власти решили демонтировать памятник, чтобы снять разногласия в обществе.
Власти Нью-Йорка приняли решение демонтировать памятник экс-президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории. Бронзовый монумент состоит из трех основных элементов: президент сидит верхом на коне, рядом с одной стороны идет индеец, с другой — африканец. Многие называют памятник символом колониальной экспансии и расовой дискриминации. Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио отметил, что статую решили убрать, поскольку темнокожий и индеец представлены так, как будто они «порабощены и расово неполноценны».
Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью НСН отметил, что самая бессмысленная война для любого государства – это война с историей.
«Война с памятниками, война с историей – это тяжелейшая болезнь американского общества. Война разделила людей на два враждующих лагеря: на север и юг, на богатых и бедных, на консерваторов и либералов. Власть идет на поводу, чтобы потушить пожар», - отметил эксперт.
Блохин напомнил, что при смене режима во многих странах начинается снос и разрушение памятников, так было с памятником Саддаму Хусейну, когда на территорию Ирака пришли США. Но в данном случае, задача другая – стабилизировать ситуацию.
«Это показатель системного кризиса американской сверхдержавы. Это видно по всем параметрам: снижение военного потенциала и экономического влияния. Внутренняя непростая ситуация, война с историей, протесты лишь расшатывают эту лодку, которая называется Соединенные Штаты Америки. Но выйдут американцы из этой истории, как вышли из протесов в 60-е годы, когда был убит Мартин Лютер Кинг. Вопрос, какими они выйдут», - резюмировал американист Блохин.
Самое удивительное в этой истории с памятником Рузвельту то, что его снос одобрил внук бывшего главы государства - Теодор Рузвельт IV. А вот нынешний глава Белого дома высказался категорически против. «Нелепо, не делайте этого», — написал Трамп в Twitter.
Америку охватила волна протестов после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием, в результате которого Флойд вскоре умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.
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