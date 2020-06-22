Попытка потушить протесты: Названы причины сноса памятника Рузвельту

Власти Нью-Йорка приняли решение демонтировать памятник экс-президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории. Бронзовый монумент состоит из трех основных элементов: президент сидит верхом на коне, рядом с одной стороны идет индеец, с другой — африканец. Многие называют памятник символом колониальной экспансии и расовой дискриминации. Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио отметил, что статую решили убрать, поскольку темнокожий и индеец представлены так, как будто они «порабощены и расово неполноценны».

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью НСН отметил, что самая бессмысленная война для любого государства – это война с историей.