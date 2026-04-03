Трамп заявил, что назначил Вэнса «царем»
Вице-президент США Джей Ди Вэнс будет отвечать за «мошенничество» в стране. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.
Глава Белого дома указал, что, в первую очередь, внимание Джей Ди Вэнса будет сосредоточено в «тех «синих» штатах, где нечестные политики-демократы» устроили «полный беспредел» в хищении денег налогоплательщиков.
Трамп уточнил, что речь идёт о Калифорнии, Иллинойсе, Миннесоте, Мэне, Нью-Йорке и других.
«Мы назовем Джей Ди Вэнса «царем мошенничества»... Рейды уже начались в Лос-Анджелесе. Удачи, Джей Ди!», - заключил он.
Ранее Трамп в интервью NBC News фактически признал своими основными преемниками вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря страны Марко Рубио, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
