Трамп заявил, что назначил Вэнса «царем»

Глава Белого дома указал, что, в первую очередь, внимание Джей Ди Вэнса будет сосредоточено в «тех «синих» штатах, где нечестные политики-демократы» устроили «полный беспредел» в хищении денег налогоплательщиков.

Трамп уточнил, что речь идёт о Калифорнии, Иллинойсе, Миннесоте, Мэне, Нью-Йорке и других.

«Мы назовем Джей Ди Вэнса «царем мошенничества»... Рейды уже начались в Лос-Анджелесе. Удачи, Джей Ди!», - заключил он.

Ранее Трамп в интервью NBC News фактически признал своими основными преемниками вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря страны Марко Рубио, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

