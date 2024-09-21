В Стерлитамаке из-за угрозы обрушения эвакуировали многоквартирный дом

В Стерлитамаке на улице Свердлова из-за угрозы полного обрушения эвакуировали многоквартирный дом. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Башкирии.

Отмечается, что часть облицовки двухэтажного жилого дома все же обрушилась. В результате происшествия никто не пострадал. Системы жизнеобеспечения не были нарушены. В настоящее время спасатели обследуют дом.

По информации МЧС Башкирии, здание было признано аварийным еще в августе 2024 года. В восьми квартирах дома живут 16 человек.