В Стерлитамаке из-за угрозы обрушения эвакуировали многоквартирный дом

В Стерлитамаке на улице Свердлова из-за угрозы полного обрушения эвакуировали многоквартирный дом. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Башкирии.

Отмечается, что часть облицовки двухэтажного жилого дома все же обрушилась. В результате происшествия никто не пострадал. Системы жизнеобеспечения не были нарушены. В настоящее время спасатели обследуют дом.

По информации МЧС Башкирии, здание было признано аварийным еще в августе 2024 года. В восьми квартирах дома живут 16 человек.

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После случившегося в администрации города приняли решение о расселении жителей здания. В связи с этим четверо человек переедут в пункт временного размещения, а остальных 12, в том числе одного ребенка, отправят к родственникам.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Нижнем Тагиле после обрушения подъезда многоэтажного дома ввели режим ЧС.

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ФОТО: РИА Новости
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