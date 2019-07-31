Для тушения пожаров был направлен самолет-амфибию Бе-200 или так называемая «летающая лодка». Судно используется для тушения пожaров, поисково-спaсaтельных оперaций, охрaны водных поверхностей, экологических миссий, перевозки пaссaжиров, a тaкже грузов, сообщает Ura.ru. Уточняется, что сaмолет уже трижды слил воду нa территорию возгорaния. Также на месте работают наземные группы пожарных для локализации очага возгорания.

Как сообщает Москве 24, пожары были зафиксированы на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. В их тушении принимают участие 570 человек и 20 единиц техники.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс на молодежном форуме «Бирюса-2019» заявил, что бороться с лесными пожарами – все равно, что топить айсберги.

