Троицкий: Неизвестно, кому лучше отдать наши леса - стихии или китайцам

Артемий Троицкий: «Надеюсь, что концерт Rammstein в России (а конкретно – в Москве) прошел хорошо, я там, правда, не был. Зато я был на самом первом концерте этой группы в российской столице, это было еще в начале нулевых годов. И это было удивительно: мощная группа, с пиротехникой в относительно небольшом зале. После этого я с «Рамштайном» познакомился, и, надо сказать, что Москва ребятам очень понравилась, а особенно им понравились русские девушки. После этого участники Rammstein без всяких концертов, а исключительно за всякими любовными приключениями приезжали в Москву инкогнито», - рассказал НСН Артемий Троицкий.

