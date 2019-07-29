Троицкий: Неизвестно, кому лучше отдать наши леса - стихии или китайцам
Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Красноярском крае горит около 1 млн гектаров леса
В Красноярском крае горит около 1 млн гектаров леса. При этом 980 тыс. гектаров находятся в зоне контроля. В труднодоступных местах региона тушение пожаров не происходит, так как там не расположены населенные пункты и предприятия, а растущие деревья являются нетоварными.
Артемий Троицкий: «Горят леса, горит прекрасная Сибирь. Хотя, еще неизвестно, что хуже: отдавать эти леса во власть стихии или отдавать их китайцам, как это сейчас происходит сплошь и рядом, которые эти же леса не сжигают, конечно, а просто и рационально (по-китайски) их вырубают, чтобы вывезти к себе. Замечу, что в самом Китае вырубка леса категорически запрещена. То есть, Россия стала для них таким вот домашним лесным огородом», - резюмировал Артемий Троицкий, общаясь с НСН.
Названа страна с самым доступным бензином
Стали известны страны, в которых граждане могут приобрести бензин по самым доступным ценам. Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут позволить приобрести жители Люксембурга. В пятерку стран также вошли Норвегия, Австрия, Ирландия и Британия. А вот наименьшее количество бензина могут позволить себе граждане Украины.
Артемий Троицкий: «Это, явно, европейский рейтинг, потому, что если эту историю взять в мировом масштабе, на первом месте в ней, 100 процентов, должен стоять не Люксембург, а Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что в США, с одной стороны, очень высокие зарплаты, с другой стороны, цены на бензин там примерно такие же, как и в Российской Федерации. В принципе, я считаю, что Россия, как нефтедобывающая страна, вполне могла бы ограничить жадность наших нефтяных компаний и сделать бензин намного дешевле. Также, как это происходит, например, в Венесуэле, где бензин вообще практически бесплатный», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолета на пути в Москву
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолета на пути в Москву. Видео полета солист немецкой группы разместил в своем Instagram. Судя по кадрам, Линдеманн сидел в кресле пилота частного самолета.
Артемий Троицкий: «Надеюсь, что концерт Rammstein в России (а конкретно – в Москве) прошел хорошо, я там, правда, не был. Зато я был на самом первом концерте этой группы в российской столице, это было еще в начале нулевых годов. И это было удивительно: мощная группа, с пиротехникой в относительно небольшом зале. После этого я с «Рамштайном» познакомился, и, надо сказать, что Москва ребятам очень понравилась, а особенно им понравились русские девушки. После этого участники Rammstein без всяких концертов, а исключительно за всякими любовными приключениями приезжали в Москву инкогнито», - рассказал НСН Артемий Троицкий.
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