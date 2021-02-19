Пожарные проверяют сообщение о пожаре в Большом театре
19 февраля 202112:00
Пожарные проверяют сообщения о задымлении в здании Большого театра в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пожарные выехали на место после полученного сообщения.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту пожара в деревянном жилом доме в Кирове, в результате которого погибли четверо несовершеннолетних и женщина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru