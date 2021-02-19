Пожарные проверяют сообщение о пожаре в Большом театре

Пожарные проверяют сообщения о задымлении в здании Большого театра в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Три человека погибли при пожаре в частном доме под Владимиром

Пожарные выехали на место после полученного сообщения.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту пожара в деревянном жилом доме в Кирове, в результате которого погибли четверо несовершеннолетних и женщина.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ПожарБольшой Театр
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры