Три человека погибли при пожаре в частном доме под Владимиром

Три человека стали жертвами пожара в частном доме, расположенном в поселке Горка Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, среди погибших владельцы дома мужчина 1959 года рождения, женщина 1965 года рождения и женщина 1939 года рождения.

В настоящее время пожар ликвидирован. Причины и обстоятельства возгорания установят специалисты МЧС и следователи.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Владимирская ОбластьПожарные
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