Три человека погибли при пожаре в частном доме под Владимиром
18 февраля 202122:13
Три человека стали жертвами пожара в частном доме, расположенном в поселке Горка Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
По данным ведомства, среди погибших владельцы дома мужчина 1959 года рождения, женщина 1965 года рождения и женщина 1939 года рождения.
В настоящее время пожар ликвидирован. Причины и обстоятельства возгорания установят специалисты МЧС и следователи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru