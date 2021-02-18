Три человека погибли при пожаре в частном доме под Владимиром

Три человека стали жертвами пожара в частном доме, расположенном в поселке Горка Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, среди погибших владельцы дома мужчина 1959 года рождения, женщина 1965 года рождения и женщина 1939 года рождения.



В настоящее время пожар ликвидирован. Причины и обстоятельства возгорания установят специалисты МЧС и следователи.

